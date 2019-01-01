خضيرة يبتعد عن يوفنتوس لـ 3 أشهر

جهينة نيوز:

أعلن نادي يوفنتوس بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم إن سامي خضيرة لاعب الوسط سيغيب لثلاثة أشهر بعد خضوعه لجراحة في الركبة اليسرى.

وخضع اللاعب البالغ من العمر 32 عاما لجراحة مماثلة في الركبة اليمنى في نيسان الماضي.

وقال يوفنتوس في بيان له إن ”الجراحة… كانت ناجحة واللاعب سيبدأ مرحلة التعافي على الفور“.

وانتقل خضيرة ليوفنتوس عام 2015 قادما من ريال مدريد، واحتكر معه لقب الدوري الإيطالي منذ ذلك الحين بعد عام واحد من تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا 2014 مع ريال مدريد.

وبدأ اللاعب مسيرته عام 2007 مع شتوتغارت الألماني ويرتبط بعقد مع يوفنتوس حتى 2021.