4 مجموعات غذائية تحارب السرطان

جهينة نيوز:

كشف خبير تغذية رائد عن العناصر الغذائية الأربعة التي يجب أن تكون جزءاً من نظامك الغذائي لمكافحة السرطان.

وقال عالم الغذاء الأسترالي الدكتور فينسنت كاندراويناتا، إن أكثر من 35 في المائة من السرطانات مرتبطة بعوامل غذائية، وعلى الرغم من عدم قدرة أي طعام على منع المرض، إلا أن التركيبة الغذائية الصحيحة يمكن أن تحدث فرقاً في الوقاية منه.

1- الأغذية الغينة بمضادات الأكسدة

وفقا للدكتور فنسنت، فإن اتباع نظام غذائي غني بالمواد المضادة للاكسدة الفينولية مهم للمساعدة في تخليص الجسم من الجذور الحرة قبل أن تتلف الخلايا.

وقال "الفينول هي مركبات نباتية قد تساعد في منع الالتهابات وأمراض القلب والأوعية الدموية والالتهابات".

وأظهرت الدلائل العلمية أنه تم العثور على واحد من أكثر المصادر الواعدة للفينول في التفاح، كما يمكن العثور على الفينولات في فواكه أخرى مثل التوت.

2- الأطعمة الغنية بالفولات

الفولات هي واحدة من فيتامينات ب الموجودة بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة، وتتمثل مهمتها في المساعدة على إنشاء خلايا دم حمراء جديدة.

وقال الدكتور فينسنت إنه ينبغي إدراج حمض الفوليك كجزء من نظام غذائي صحي، لأنه قد يساعد في الحماية من سرطان القولون والمستقيم والثدي. وتشمل مصادر الفيتامينات حبوب الإفطار المحصنة ومنتجات القمح الكامل والبيض. وتشمل مصادر الغذاء الأخرى البطيخ والفراولة والهليون.

3- الأعطمة الغنية بالألياف

إن تناول الأطعمة الغنية بالألياف ضروري لصحة الجهاز الهضمي، وقال الدكتور فينسنت إن هذه الأطعمة يمكن أن تساعد أيضاً في منع بعض أنواع السرطان، حيث أظهرت بعض الدراسات وجود علاقة إيجابية بين تناول نظام غذائي غني بالبقوليات وانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم والثدي.

وتشمل مصادر الألياف، بالإضافة إلى البقوليات، الخضراوات الورقية الداكنة مثل الخس والسبانخ، بالإضافة إلى الخضروات الصليبية بما في ذلك القرنبيط والكرنب.

4- الأحماض الدهنية الأساسية

أوضح الدكتور فينسنت أن هذه المجموعة من العناصر الغذائية، أوميغا 3 و 6، لا يمكن الحصول عليها، إلا عن طريق الطعام، ويجب تضمينها كجزء من النظام الغذائي كإجراء وقائي. وقال فينسنت إن بعض الدراسات أظهرت أن زيت السمك (أوميغا 3) يمكن أن يساعد في منع أنواع معينة من السرطان بما في ذلك سرطان البروستاتا والقولون، وكشفت دراسة أخرى أن الأشخاص الذين كانت وجباتهم الغذائية غنية بالسمك كانوا أقل عرضة بنسبة 53 في المائة للإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية الأساسية تشمل: الأسماك الزيتية مثل السلمون والسردين وسمك السلمون المرقط وبذور الكتان والجوز وفول الصويا.