أحمد نجم يعفي عدد من مشرفي صالات السورية للتجارة... والصالات تبيع 15000 سلة في 3 أيام

جهينة نيوز:

أصدر المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم اليوم قراراً يقضي بإعفاء مشرفي صالات العروبة بالجمارك والتجارة وبرزة ومسبقة الصنع لبيع الخضار والفواكه التابعة لفرع دمشق للسورية للتجارة لضعف أدائهم في تطوير أساليب العمل والخدمات وتم تكليف مشرفين أخرين من موظفي المؤسسة

كما وأصدر قراراً أخر يقضي بتسمية:

• أريج إبراهيم معاوناً لمدير فرع دمشق للسورية للتجارة

• وبشار هدله رئيسا للدائرة التجارية

• ولؤي حسن رئيساً للدائرة المالية

• وغياث كردي رئيساً لدائرة التسويق الزراعي والحيواني

وذلك بهدف تفعيل وتنشيط عمل تلك المديريات .

وكانت قد باعت صالات ومنافذ بيع المؤسسة السورية للتجارة بالمحافظات خلال الأيام الثلاثة الماضية خمس عشرة ألف سلة غذائية

وذكرت مديرية المبيعات بالمؤسسة السورية للتجارة في تقرير لها اليوم أن قيمة كل سلة عشرة الاف ليرة سورية

وأن صالات ومنافذ بيع المؤسسة السورية للتجارة تشهد اقبالاً من المواطنين لشراء السلة الغذائية باعتبار أن سعرها في المحال الخاصة لنفس المواد يبلغ حوالي خمسة عشر ألف ليرة سورية