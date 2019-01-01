مجلس الأمن الروسي: الإجراءات الأميركية في مجال الأسلحة تهدد البشرية كلها

جهينة نيوز:

أكد نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، رشيد نورغالييف، أن إجراءات الولايات المتحدة في مجال الأسلحة تهدف لتدمير هيكلة الاستقرار الاستراتيجي وتحقيق الهيمنة العالمية ما يهدد كل البشرية.

وقال نورغالييف، في حديث لوكالة "إنترفاكس" الروسية نشر اليوم الخميس، إن "الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة لتدمير هيكل الاستقرار الاستراتيجي تهدف إلى رفع كل القيود الدولية القانونية المفروضة على القطاع العسكري الصناعي الأميركي".

وأوضح نورغالييف أن هذه الخطوات تشمل "انسحاب واشنطن من معاهدة نزع الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، وتأجيج التوتر حول موضوع تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية، الذي ينتهي سريانه في شباط 2021، ورفض المصادقة على اتفاق الحظر الشامل للتجارب النووية، والانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بتسوية قضية برنامج إيران النووي".

وأضاف: "نعتبر ذلك سعيا غير مسؤول للولايات المتحدة إلى تحقيق الهيمنة العالمية عن طريق رفع قدراتها العسكرية، مما يمثل خطرا مباشرا على البشرية برمتها".

وشدد نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي على أن بلاده "اتخذت كل الخطوات الممكنة من أجل الحفاظ على معاهدة نزع الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى"، بما في ذلك المحاولات المتكررة لدفع الولايات المتحدة إلى حوار بناء وتقديم عدد من المبادرات، التي كان من شأن تطبيقها أن يتيح الاحتفاظ بهذا الاتفاق.