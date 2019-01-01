ميلانيا ترامب تكسر البروتوكول الملكي البريطاني

الخميس, 5 كانون الأول 2019 الساعة 11:35 | مجتمع, أخبار المجتمع

ميلانيا ترامب تكسر البروتوكول الملكي البريطاني

جهينة نيوز:

خلال حضورها برفقة زوجها الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ يوم الثلاثاء الماضي حفل عشاء أقامته العائلة الملكية البريطانية في قصر باكنغهام، كسرت السيدة الأولى الأميركية ​ميلانيا ترامب​ البروتوكول الملكي، بتقبيلها دوقة كورنوول، ​كاميلا​ التي كانت في إستقبالهما برفقة زوجها الملك ​تشارلز​.

ووفقًا لصحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية، تصرفت ميلانيا خلال الإستقبال بطريقة خاطئة حيث خرقت السيدة الأمريكية الأولى البروتوكول الملكي وقبّلت دوقة كورنوول على خديها، الأمر الذي لم تكترث له كاميلا، بل بادرتها القبل أيضاً لعدم إحراجها.

وعلى الرغم من عدم وجود بروتوكول مكتوب، فيما يتعلق بأفضل طريقة لتحية أفراد العائلة المالكة، إلا أن القبلات على الخدين عادة ما تكون مزعجة ما لم يتم تبادلها من قبل أفراد الأسرة.


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