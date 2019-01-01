"كاسبرسكي": التهديدات المالية في 2020 تستهدف الخدمات المصرفية المحمولة

جهينة نيوز:

يُتوقع في العام 2020 أن تبدأ الجهات التخريبية المعنية بالتهديدات الرقمية ذات الدوافع المالية، باستهداف تطبيقات الاستثمار وأنظمة معالجة البيانات المالية عبر الإنترنت، والأنواع المرتقبة من العملات الرقمية، بجانب إتاحة إمكانية الوصول بمقابل مالي إلى البنى التحتية للبنوك، فضلًا عن تطوير سلالات جديدة من البرمجيات الخبيثة المصرفية التي تستهدف تطبيقات الهاتف المحمول المصرفية استنادًا على شيفرات مسرَّبة.

وتُعدّ هذه أبرز توقعات كاسبرسكي بشأن التطوّرات المرتقب حصولها في مشهد التهديدات الرقمية بالقطاع المالي خلال العام المقبل.

وتعتبر التهديدات الرقمية المالية من أكثر التهديدات الرقمية خطورة، لأن التأثير الذي تُحدثه عادة ما يؤدي إلى خسائر مالية مباشرة للضحايا. وقد شهد العام الجاري 2019 بعض التطورات المهمة في القطاع وفي طريقة عمل الجهات الإلكترونية الإجرامية ذات الدوافع المالية، والتي أتاحت المجال للباحثين من كاسبرسكي لاستقراء العديد من التطورات المحتمل حدوثها في مشهد التهديدات المالية للعام 2020.