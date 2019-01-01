تقنية حكم الفيديو المساعد تثير انتقادات رئيس

جهينة نيوز:

انتقد الكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" الأربعاء تقنية حكم الفيديو المساعد، وقال إنها غيرت روح اللعبة.

وواجهت هذه التقنية، التي يستعين بها الحكام لمراجعة حالات محددة، عاصفة من الجدل خلال الأشهر القليلة الماضية.

ويرى بعض المنتقدين أن تقنية حكم الفيديو المساعد تخطت مهمتها الأصلية التي تشمل مراجعة الأخطاء الفادحة، وأن عملية اتخاذ القرار تستغرق وقتا طويلا.

وقال تشيفرين للصحفيين عقب اجتماع للجنة التنفيذية لليويفا :"اللعبة تتغير ونخشى أن يكون تغييرا كبيرا" مضيفا أن البحث عن المثالية في عالم التحكيم محاولة لا طائل من ورائها.

وأوضح: "يمكنني تقبل فكرة أن الحكام بشر يرتكبون أخطاء. لكن المشكلة تحدث حاليا عندما تخطئ التقنية".

وقال تشيفرين إنه لم يكن يعارض تقنية حكم الفيديو المساعد من حيث المبدأ مضيفا: "علينا أن نجعل الأمور أوضح وأسرع، وعلينا أن نجعل التقنية أقل تغلغلا في اللعبة لكنها ستستمر".

وتعتبر حالات التسلل واحدة من أكبر مجالات الخلاف لأن مسؤولي التقنية يستخدمون خطوطا وهمية على الشاشة لتحديد وضع اللاعبين، وبالتالي يتم إلغاء أهداف لأن إصبع المهاجم أو إبطه تخطى جسد المدافع.