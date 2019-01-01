أبراج الخميس 5 كانون أول مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ٥/ ١٢: قادر على التعبير، حساس، مبدع، متعاون، متزن بالعلاقات، تعتمد على لغة القلب، صبور، تتخذ من التجارب حكم، تتعاطى مع الغير بالهام وعاطفة وحساسية وفرح تحب الفردية عموما في مسارك، سلبياتك مرهف الاحساس لدرجة التذمر، تحيط نفسك بمجموعة من الاصدقاء، مهارات رفيعة بحقل فني، الفترة القادمة واعدة تجلب فرصة متميزة لاحراز تقدم انتقال من حياة مهنية حاضرة الى جهة اخرى للبعض ضمان مركز جديد، للبعض تطورات ايجابية على مستوى مهني، حافل بالعمل أحداث خارجة عن إرادتك باوراق ومعاملات والاتصالات الكثيرة والحظ المطلق يرافقك لذلك ركز على عملك مع الاخرين، للبعض عمل وفرصة ارتباط

الحمل: : لا تبدأ بمشاريعك المهمة الطاقة الفلكية غير كافية حتى تنجح بصورة كاملة الأفضل لك الانتظار حتى وصول القمر الى برجك مساء، اليومين القادمين خطواتك مصيرية تفرح لتفاهم وتقارب وجهات النظر وتعوض عن بعض التأخير تركز على تغير شكلك ويسطع القمر ببرجك

الثور: تلاحق احداثك بشكل متسارع وتحظى بفرصة ثمينة لاحراز انتصار لكن لا تنتظر النصر على طبق من فضة، فترة شديدة الضغط والتعب والمسؤوليات، تعاكسك بعض الرياح السلبية تمتحن قدراتك على مواجهة المشاكل احتمال بعض المتاعب تعطل لغة الحوار وتكون عرضة للهموم والغضب اهتم بصحتك قد يكون لديك عرقلة

الجوزاء: تقل مسؤولياتك تدريجيا تنجح باستعادة الثقة والدعم تتنفس الصعداء وتكون قادر على السعي وراء هدفك، مساء تتحرك على مختلف الاصعدة التي تحمل حياة اجتماعية وترتاح لجانب الاصدقاء والزملاء وتحاول تصليح العلاقات المتردية، لا تبق وحيدا، فترة ناشطة واعدة دراسيا ومهنيا عائليا تكثر اتصالاتك ومواعيدك وطريق مفتوح حتى تتقدم

السرطان: لا تقلق رغم وجود المشاكل هناك انفراجات وحلول للازمات، تركز على العمل مسؤولية كبيرة تطلب مساعدة انتبه لا تشوه صورتك عالج المشاكل بطريقة دبلوماسية وهادئة احترم المعنيين ولا تعارض ارائهم حتى تتمكن من السيطرة على كافة المعوقات، عالج المشاكل بروح رياضية، اوراق تهتم بها قبل الظهر

الأسد: مشاريع تبصر النور تصلك دعوة للمشاركة تدخل تحسين على أمورك المالية وتسمع خبر مالي ويطرأ ما يعكس الاوضاع لمصلحتك، تتعامل مع جهات جديدة نافذة، تلعب دور مهم في انجاز اعمالك تعزز اوضاعك وتصارح تقوم بلقاء شيق تنتظرك احداث حلوة اتصالات من اماكن بعيدة وسفر نشاط وحركة ومقابلات.

العذراء: توتر وتعارض نفسك ببعض النزاعات والمنافسات حسب الشراكة شراكة عمل أو شراكة عاطفة، وضعك أفضل تجد وسيلة للتوازن بالعلاقات، احتمال تناقش عقد او موضوع مالي اداري معنويات ترتفع وتخوض تجربة جديدة وتحتاج لتصحيح و استشارة، مساء تتطلب المزيد من الوقت لإعادة ترتيب الامور المالية.

الميزان: نهارك يحملك توسيع دائرة تحركاتك على مختلف الاصعدة تراكم اعمال تنجح بادارة شؤونك وشؤون الآخرين، مساء تركز على الشراكة سواء عاطفة تطرح افكار جديدة وتجتهد. لانجاح مشروع جديد، تفتح امامك ابواب النجاح اذا حصل اثارة عداوات لا تعصب لا تهور وتعرض نفسك للازمات ضع هدف قوي تجد النجاح.

العقرب: نهار فرص نجاح وتقترب من الاحبة تتحمس للتغيرات وتشاور وتتمكن من عمل مفاوضات تغير مكان اقامة توتر تراكم اعمال وتنقل تفادى اي تاخير وتقصير، ينتابك حزن لاهمال الاحبة لامرك، انتبه لامورك و حافظ على هدوئك لا توبخ احد نصيحة انتبه من كلامك.

القوس: انتبه من الصباح من خلاف و تضخيم الامور واستفزاز عائلي، حاول تقدم تضحية وتكون هادئ مع العائلة، مساء الأجواء داعمة تتلقى اتصال وتحشد تأييد تعود الامور الى مجراها الطبيعي والظروف افضل مصالحة مع الاحبة وتسمع خبر جيد، والفترة القادمة مناسبة لتمارس هواية مناسبة، تغيير مكان اقامة والفترة القلدمة فيها حظ

الجدي: الأجواء تدعمك للمشاركة وتقوم بزيارة تناقش مواضيع تحبها وتنجح بترويج اعمالك لقاءات واتصالات ناجحة، كرر المحاولات ولا تتراجع، فترة واعدة وناجحة جدا احسن استغلالها فهي تغني طاقاتك الذهنية والجسدية وتقوى فرص النجاح مساء تظهر مسألة شخصية عائلية أنت بحاجة إلى وجود أحد بجانبك خصوصا الأشخاص الايجابيين سارع للمصالحة حتى لاتواجه الندم لاحقا

الدلو: تعزز استقرارك المالي توظف اموالك توظيف ذكي ومعقول، مساء تزداد اتصالات ولقاءات قدرتك عالية على الاقناع تطرح مواضيع مهمة مواعيد كثيرة فترة اتصالات واسعة في جميع الاحوال فترة لاتهدا وتيرتك تفاوض وتقوم برحلة

الحوت: : مسيطر على زمام الامور تنجح بشكل سليم وخاصة مع وجود القمر ببرجك ومع انتقال القمر الى برج الحمل تدخل تجارب مالية تحصل على مكافأة او عرض مميز تحسم امر توقع على عقد تربح وتفرح لدعم ومفاجأت وقلل من نفقاتك قدر الامكان.