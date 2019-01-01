ترامب يعبر عن رضاه عن انجازات اردوغان شمال سورية و يشيد به

جهينة نيوز:

عبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب عن رضاه عن انجازات ترامب شمال سورية قائلا ، أن المنطقة الآمنة التي تعمل أنقرة على إقامتها بشمال سوريا من خلال عمليتها "نبع السلام"، "تعمل بشكل جيد".

وقال ترامب للصحفيين، اليوم الأربعاء، خلال مباحثات أجراها مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، على هامش اجتماع لحلف الناتو في لندن وإثر لقائه رئيس النظام التركي، قال إنه أجرى لقاء غير مجدول مع أردوغان، واصفا إياه بالـ"جيد جدا".

وأضاف أنه بحث مع نظيره التركي "كل شيء"، بما في ذلك مسائل "سوريا والأكراد"، وأكد أنه وأردوغان يتفاهمان مع بعضهما بصورة "جيدة للغاية".

وأعرب ترامب عن رضاه عن سير عملية إقامة المنطقة الآمنة والحالة الأمنية الراهنة على الحدود الجنوبية بين تركيا وسوريا بالقول إن "الحدود والمنطقة الآمنة تعملان بشكل جيد جدا، أقدر حقا تركيا على ذلك، ووقف إطلاق النار صامد".

و يذكر ان النظام التركي احتل مناطق شمال سوريا ضمن عملية استلام و تسليم بين قوات الاحتلال التركي و ميليشياته و الاحتلال الامريكي و ميليشياته ضمن مخططات الامريكي اعادة الهندسة الديموغرافية للمنطقة, و بينما يقوم اردوغان بتهجير الاكراد من شمال سورية تسرق القوات الامريكية النفط السوري و تهربه الى تركيا التي زعم رئيسها انه لا يأخذ عمولة عن النفط السوري المسروق رغم عروض واشنطن.