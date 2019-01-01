الدفاعات اليمنية تسقط طائرتي تجسس للعدوان السعودي في جيزان وعسير

جهينة نيوز:

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع اليوم إسقاط الدفاعات الجوية اليمنية طائرتين تجسسيتين تابعتين للعدوان السعودي قبالة جيزان وعسير.

ونقل موقع وزارة الدفاع اليمنية عن سريع قوله “الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرتين تجسسيتين تابعتين لتحالف العدوان قبالة جيزان وفي مديرية باقم قبالة عسير بسلاح مناسب أثناء قيامهما بأعمال عدائية”.

وكانت الدفاعات الجوية اليمنية أسقطت الجمعة الماضي طائرة أباتشي في مجازة قبالة عسير بصاروخ أرض جو بتقنية جديدة كما أسقطت السبت الماضي طائرة استطلاع مقاتلة متطورة نوع “وينغ لونغ” في مديرية حيران بمحافظة حجة.