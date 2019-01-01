مباحثات سورية إيرانية حول التعاون في مجال الطاقة المائية

جهينة نيوز:

بحث وزير الموارد المائية المهندس حسين عرنوس مع وزير الطاقة الإيراني علي رضا أردكانيان خلال لقائهما في طهران اليوم التعاون بين سورية وإيران في مجال الطاقة المائية.

وأكد الوزير عرنوس في تصريح على هامش اللقاء ضرورة تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الطاقة المائية وإنشاء مشروعات مشتركة وقال: “لمسنا رغبة واسعة من الجانب الإيراني بالتعاون والتنسيق في مجال الطاقة المائية والصرف الصحي للمساهمة بإعادة الإعمار في سورية ورسم خريطة طريق واضحة من خلال التوقيع على مذكرة تفاهم لعمل الشركات الإيرانية ضمن هذا المجال”.

وبخصوص المؤتمر المركزي الإقليمي للمياه الحضارية الذي يعقد في طهران غداً قال عرنوس: “سورية تعتبر عضواً في اللجنة الإقليمية لإدارة المياه الحضرية حيث ستتم دراسة المقترحات التي تخدم الجميع”.