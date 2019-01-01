وفاة شعبان عبدالرحيم تثيرشماتة المعارضة المصرية والاحتلال الاسرائيلي

جهينة نيوز:

بعد وفاة شعبان عبدالرحيم مطرب الاغنية الشعبية في مصر ظهرت شماتة أعدائه الذين استهدفهم بأغانيه السياسية التي عبرت عن توجهاته بطريقة قريبة لقلب جمهوره

ومن أبرز الشماتات التي صدرها الإعلام شماتة الإعلامية المصرية آيات عرابي التي كتبت عبر حسابها في تويتر تغريدة عبرت فيها عن سعادتها لوفاة شعبان عبد الرحيم وكتبت في تغريدة لها: "هلاك شعبان عبد الرحيم صاحب أغنية (بنحبك يا سيسي) خليه ينفعك

وأيضا برزت تغريدة أحد إعلاميي إسرائيل وتسمه روعيه كياس متخصص في الشؤون السياسية العربية "وفاة الفنان شعبان عبد الرحيم صاحب أغنية أنا بكره إسرائيل"، وفى تغريدة أخرى كتب "الساعات القادمة هتلوقنى بسخر من شعبولا"، ليظهر فيها شماتته وشماتة أصدقائه الذين علقوا بشتائم وسباب ضد الفنان الراحل ولم يحترم حرمة الموت

وكان شعبان عبدالرحيم قد غنى العديد من الاغاني التي أثارت جدلا مثل"" انا بكره اسرائيل وبحب عمرو موسى وأغنية مين اللي بيلحق سوريا وترامب خلاص اتجنن