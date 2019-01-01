كواليس الجزء الثاني من "ما فيّي"... وانضمام أسماء جديدة

جهينة نيوز:

زار رئيس مجلس إدارة شركة "صبّاح أخوان" المُنتج صادق الصبّاح موقع تصوير الجزء الثاني من مُسلسل "ما فيّي" أثناء تنفيذ مشهد داخل مُستشفى في منطقة جونية.

وأثنى الصبّاح على مجهود فريق العمل الذي تابع التصوير خلال الأسابيع الماضية بشغف والتزام على الرغم من بعض الصعوبات والتحدّيات التي فرضتها التطوّرات الأخيرة في لبنان بخاصّة أنّ مواقع التصوير شملت مناطق مُختلفة بين شمال لبنان وبيروت والمتن.

وعبّر الصبّاح عن حماسته لولادة الجزء الثاني من هذا العمل الذي حقّق نجاحاً مُلفتاً بجزئه الأوّل من بطولة مُعتصم النهار وفاليري أبو شقرا ونخبة من نجوم الدراما العربيّة نذكر منهم بيار داغر وليليان نمري وإلسا زغيب وجو طراد وناتاشا شوفاني وسعد حمدان وإيلي شوفاني.

ووعد الصبّاح الجمهور بجزء يحمل الكثير من التشويق من خلال حبكة دراميّة مليئة بالأحداث الغير مُتوقّعة. كما رحّب بالمُنضمّين إلى الجزء الجديد نذكر من بينهم الممثل نعمة بدوي والممثلة كارمن لبّس، إضافة إلى الممثلة سينتيا صامويل والإعلامي والاعلامي سام بريدي .

"ما فيّي" من إخراج رشا شربتجي وقصّة سيناريو وحوار كلوديا مرشليان وإنتاج شركة "صبّاح أخوان