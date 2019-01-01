هيئة الصحة البريطانية تحذر من مكون خطير في بعض مشروبات "ستارباكس"

جهينة نيوز:

كشفت دراسة طبية عن أمر وصفته بالمقلق في بعض المشروبات التي تقدمها سلسلة المقاهي الأمريكية الشهيرة "ستارباكس وكوستا"، التي تحظى بشعبية كبيرة في عدد من دول العالم.

وأعدت هيئة الصحة العمومية ببريطانيا دراسة حذرت خلالها من ارتفاع مستوى السكر في بعض المشروبات التي تقدمها مقاهي "ستارباكس"، وفقًا لموقع "CNN".

ومن تلك المشروبات مخفوق الشوكولاتة الساخن الذي يقدم مع الكريما وحليب الشوفان، حيث يحتوي على 23 معلقة سكر، أي ما يعادل 758 سعرا حراريا، إذا كان الكوب من الحجم الوسط.

وأيضا مشروب لاتية خبز الزنجبيل حيث يحتوي على ما يعادل 14 معلقة من السكر، أي 525 سعرا حراريا، في الوقت الذي تسعى فيه الهيئة إلى تخفيض استهلاك السكر بنحو 20% خلال العام القادم.

الدراسة كشفت أن المقاهي تزيد من نسبة السكر في مشروباتها مقارنة بالسنوات الماضية، على الرغم من أن بعض المقاهي حققت تقدما ملموسا وإشادة صحية.

وتعمل الهيئة على جعل الضرائب تشمل مشروبات الحليب المحلاة، خاصة أن بريطانيا تخصص جزءا كبيرا من ميزانيتها لمقاومة السمنة ومخاطرها الصحية.