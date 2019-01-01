الخارجية الصينية: بكين لا تستعجل إبرام صفقة تجارية مع الولايات المتحدة

جهينة نيوز:

أعلنت الصين، اليوم الأربعاء، أنها لا تنوي تحديد موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن الصفة يجب أن تكون متبادلة المنفعة ومقبولة لكلا الطرفين.

وقالت الناطقة الرسمية باسم الخارجية الصينية، هوا تشون يينغ، خلال مؤتمر صحفي، معلقة على تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: "موقفنا من الاتفاقية التجارية واضح ولا يتغير، نحن لا ننوي وضع أي حدود زمنية لتحقيق الصفقة، التي ينبغي أن تكون مبنية على أساس المساواة والاحترام والمنفعة المتبادلة، وأن تكون مقبولة لكلا الطرفين".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ليس لديها موعد نهائي محدد لإبرام صفقة تجارية مع الصين. ووفقا لترامب، هناك رأي مفاده أنه من الأفضل إبرام الصفقة بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية والتي من المقرر إجراؤها في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

وكان المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو قد أكد، يوم 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، أنه لن تكون هناك أي تعديلات في الرسوم الجمركية حتى يتم إبرام اتفاق للتجارة مع الصين. وقال كودلو في لقاء مع محطة تلفزيون "سي إن بي سي": "إن الولايات المتحدة والصين حققتا تقدماً فيما يتعلق بسرقة الملكية الفكرية والخدمات المالية واستقرار العملة والسلع الأولية والزراعة".

وشهدت العلاقات التجارية بين بكين وواشنطن مؤخرا حالة من التوتر، حيث فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية على بضائع صينية بلغت قيمتها نحو 250 مليار دولار، وردت الصين عليها برسوم على بضائع أمريكية بنحو 100 مليار دولار.

ويطالب ترامب الصين بوضع حد لممارسات تجارية يصفها بأنها غير نزيهة، وينتقد بصورة خاصة إرغام الشركات الأمريكية الراغبة في الدخول إلى السوق الصينية على تقاسم مهاراتها التقنية مع الجانب الصيني، متهما الصين بـ"سرقة" الملكية الفكرية.