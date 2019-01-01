قط يعود للعمل في وزارة الخارجية البريطانية..فما هي وظيفته!؟

الأربعاء, 4 كانون الأول 2019 الساعة 10:02 | مجتمع, أخبار المجتمع

قط يعود للعمل في وزارة الخارجية البريطانية..فما هي وظيفته!؟

جهينة نيوز:

أفاد موقع "فوكس نيوز"، بأن القط المحبوب "بالمرستون" الذي يقيم في وزارة الخارجية البريطانية عاد للعمل، بعد توقف دام ستة أسابيع للتعافي من "التوتر" الذي بدا عليه، كما لاحظ موظفو الخارجية.

وذكر الموقع، أن القط قضى إجازته في منزل السكرتير الخاص للسفارة قبل عودته لعمله.

ومن باب الدعابة، نشر موظفو الخارجية على الحساب الشخصي للقط "مرستون" على تويتر: "يسعدني أن أعلن أنني سوف أعود لواجباتي كرئيس جهاز مكافحة الفئران في الخارجية هذا الأسبوع!".

​وبحسب وكالة سبوتنيك، أن الحساب الشخصي للقط "مرستون"، الموظف الحكومي لدى الخارجية البريطانية، على موقع التواصل الاجتماعي التويتر يمتلك ما يقارب المئة ألف متابع.

 


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