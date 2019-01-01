ترامب يسخر من انسحاب هاريس.. والأخيرة ترد: "لا تقلق سيدي الرئيس سألقاكم في محاكمتكم"

جهينة نيوز:

سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من انسحاب الديمقراطية كامالا هاريس، من الانتخابات الرئاسية، بعد أن فشلت حملتها في إيجاد صدى بين الناخبين المنحدرين من أصول إفريقية في العديد من الولايات.

وقال ترامب في تغريدة له على "تويتر": "يا للأسف. سنفتقدك كامالا"، فردت عليه هاريس وكتبت "لا تقلق سيدي الرئيس. سألقاكم في محاكمتكم".

يذكر أن الديمقراطية كامالا هاريس، كانت قد أوقفت مساعيها للوصول إلى البيت الأبيض فى انتخابات عام 2020، وذلك بعد فترة اضطراب شهدتها حملتها الانتخابية، وصعوبة واجهتها فى جمع الأموال.

وقالت هاريس لأنصارها في رسالة بالبريد الإلكترونى إن حملتها الانتخابية "لم تجد ببساطة الموارد التى نحتاجها للاستمرار".

ويمثل انسحاب هاريس خسارة فادحة لمرشحة وصفها البعض يوما بأنها "النسخة المؤنثة من أوباما"، أول رئيس أمريكي أسود والذي ما زال يحظى بشعبية واسعة بين الناخبين الديمقراطيين.

وهاريس عضو بمجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا وتولت من قبل منصب المدعي العام بالولاية.