روحاني: إيران مستعدة للمفاوضات بشرط رفع العقوبات الأمريكية

جهينة نيوز:

كشف الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إن إيران لا تزال مستعدة للدخول في مفاوضات بشأن برنامجها النووي، بشرط أن توقف الولايات المتحدة ضغطها الاقتصادي على البلاد.

وشدد "روحاني" على أنه "إذا كانوا مستعدين لترك العقوبات جانباً، فنحن مستعدون للحوار والتفاوض، حتى على مستوى رؤساء دول 5 + 1".

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية ذكرت من قبل أن البلاد لا تسعى للتخلي عن الصفقة النووية وأنها مستعدة للالتزام بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية ، طالما تم رفع نظام العقوبات ضد إيران.

هذا وتخلت إيران، تدريجيًا، عن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي منذ مايو، بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، في 8 مايو 2018.

في ذلك الوقت، تحركت واشنطن لإعادة فرض العقوبات المشددة على قطاعي الطاقة والطاقة في إيران. حاولت أطراف أخرى في الاتفاقية إيجاد وسيلة للتهرب من القيود للحفاظ على الصفقة حية. ومع ذلك، اشتكت إيران من أن هذه الجهود لم تكن فعالة.

وفي سياق منفصل، اقترحت السلطات في إيران على الرئيس حسن روحانى زيارة اليابان، الحليف الأمريكى الذى له أيضًا علاقات وثيقة مع طهران، وذلك لمحاولة حل الازمة النووية الإيرانية مع واشنطن، وفقًا لما ذكرته وكالة انباء "كيودو"، اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة "كيودو" عن مصدر دبلوماسي كبير قوله، إن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي نقل الاقتراح إلى اليابان خلال زيارة استغرقت يومين إلى طوكيو كمبعوث خاص للرئيس الإيراني روحاني.

وقالت الوكالة: "يُنظر إلى إيران على أنها تأمل في تحقيق مثل هذه الزيارة في وقت مبكر بينما من المتوقع أن تدرسها اليابان بعناية".