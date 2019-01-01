اعتقال مشتبهين بإطلاق نار في كابول

الأربعاء, 4 كانون الأول 2019 الساعة 09:39 | سياسة, عالمي

اعتقال مشتبهين بإطلاق نار في كابول

جهينة نيوز:

اعتقلت الشرطة ثلاثة أشخاص على خلفية إطلاق نار على محل تجاري في قرية كابول والذي كان مغلقا، الليلة الماضية.

ووفقا للشرطة فإنه تمّ اعتقال 3 مشتبهين (17 و17 و30 عاما) ومن المزمع أن تنظر المحكمة في طلب تمديد فترة اعتقالهم على ذمة التحقيقات الجارية، اليوم الأربعاء.

وشهدت كابول، الليلة الماضية، جريمة إطلاق نار على محل تجاري كان مغلقا، ما أسفر عن إصابة امرأة تبلغ من العمر 80 عاما بجراح طفيفة بسبب تحطم الزجاج، وفقا لمصادر طبية، وتم نقلها إلى مستشفى الجليل الغربي في نهريا. كما جرى استدعاء الشرطة إلى مكان الجريمة، وجمع المحققون البينات والأدلة. ولا تزال خلفية إطلاق النار غير معروفة.


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