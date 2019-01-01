بكين تنتقد بشدة مشروع القانون الاميركي المتعلق بالاويغور

الأربعاء, 4 كانون الأول 2019 الساعة 09:34 | سياسة, عالمي

بكين تنتقد بشدة مشروع القانون الاميركي المتعلق بالاويغور

جهينة نيوز:

انتقدت بكين بشدّة مجلس النواب الأميركي لتمريره مشروع قانون من شأنه أن يفرض عقوبات على كبار المسؤولين الصينيّين على خلفية ملف الأويغور في منطقة شينجيانغ بشمال غرب الصين.

وعبّرت بكين عن "غضبها الشديد" بعد التصويت في مجلس النواب الأميركي، داعيةً إيّاه إلى "تصحيح خطئه" وعدم "التدخّل في الشؤون الصينيّة الداخليّة".

وقالت المتحدّثة باسم الخارجيّة الصينيّة هوا تشون ينغ إنّ مشروع القانون يُسيء "بشكل تعسّفي إلى جهود الصين في القضاء على التطرّف ومكافحة الإرهاب" في منطقة شينجيانغ.

وأضافت ان "الصين ستردّ وفقًا لتطوّر الوضع"، من دون أن تُعطي مزيدًا من التفاصيل.


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