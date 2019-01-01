أبراج الأربعاء 4 كانون أول مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ٤/ ١٢: قلبه طيب يضع ثقته بالناس بسهولة ولديه حب الاستطلاع والتطلع لمعرفة الاشياء التي تحيط به، يمتلك عاطفة جياشة نارية من الصعب مقاومة اسلوبه وسحره ويهوا المرأة اذا كان رجلا هو الاقوى والشجاع، الامرأة تكون قوية يفضل مخالطة البشر بسبب لباقته، يلعب دور العاشق القوي والحب عنده مثل الماء والهواءتتركز اهتماماتك على الاوضاع المالية، تسهيل للمسائل العالقة على كمية شرائية، تناقش مشروع او سلفة تحتاجها، الاحداث تتلاحق في ٢٠٢٠، تتخطى العراقيل وتجتازها، تغيرات بالعمل او بعلاقاتك الاجتماعية، اكتساب معرفة يفبدك بعملك او تجمع مستندات ضرورية، فرص اختيار ببن الاقدام على الجديد او الانسحاب والتحفظ

الحمل: تطرح علامة استفهام حول مسؤولية جديدة قد تعرض عليك في بحر النهار، ادرسها بتأني، تتلقى عرض للعمل وقد يبدأ مشارك بالتفاؤل حتى تحقق أهداف استثنائية لان القمر بالحوت تكون معتدل بعروضك:، لا تغامر باي مجال، قد تأخذك حشريتك للتورط بأشياء جديدة أنت بغنى عنها

الثور: يحمل لك وضع استثنائي: ربما تغيير وانتقال الى حالة أخرى أكثر وعد، منسجم بمجالك الاجتماعي، استعداد للمساعدة إذا لزم الأمر، محاط بالرعاية الخاصة، تمارس لعبتك وتكسب القلوب مع الأصدقاء، قد تتعرف لوجه جديد او وجه قديم،استفد شخصيا من فوائد هذا اليوم

الجوزاء: تبحث عن أجوبة لتساؤلات حول القدر والمصير وبعض الارتباطات،قد ترتبط بتساؤلات بأوضاع لأحد الأبناء أو البنات أو احد الوالدين، تهتم بشؤون صحية في هذه الإثناء، استفد من هذا النهار وقم بمبادراتك وتكون أفضل وتحافظ على سمعتك

السرطان: القمر بالحوت يعدك بأجواء عاطفية مميزة ولقاءات رومانسية، انتبه من علاقات تتعثر بسبب بعض الأوضاع او بسبب تصر احد المقربين لذلك اليوم فرص جيدة للنجاح وتحقيق الأهداف:، تشعر بالسعادة لذلك لديك عروض جديدة تستعيد الابتسام والتناغم، حركة وتواصل، استقبالات وتوديع

الأسد: ترتاح لمجرى الأمور بحياتك المهنية، ربما تستشير احد المقربين بقرار مهم تتخذه، حاول التعبير عما ترغب به لا تخجل من ذلك اترك عنفوانك جانبا وإذا شعرت أن لديك مواجهة حقيقية استفد من اليوم تجاوز العقبات والحواجز، كن متحفظ، يحمل لك اليوم فواتير واستحقاقات

العذراء: تحتاج للتخلي عما يسبب لك الخسارة، كل ما تحتاجه اليوم يجب ان تعمل اجواء درامية تاسف عليها، استفد من هذه الفترة، فترة جيدة لمبادرة يجب ان تخفف خلالها المبادرة اليوم

الميزان: اذا اردت الرهان على جديد هذه الفترة تحصد ما زرعت، اليوم مرحلة جديدة لتحصل على تمويل، ويكون عندك عمل باكثر من مكان، تجتاز بعض العقبات وتلائمك الظروف اذا طلبت مساعدة، تغير مصيرك، يفرض عليك اجراء تعديل على امور مهمة في حياتك

العقرب: تحلو لك اللقاءات والسهرات ويبتسم الحب لك ويغمك القمر بوجوده بالحوت برعايته ويدخلك أجواء تفاؤل وايجابية وينسيك المشاكل الشخصية، تبتسم الأقدار لك يحمل لك انعطاف نحو الأفضل أو تطمين علة صحي أو مهني أو خبر يخص الأولاد

القوس: ابق مترويا ولا تحكم على بعض الظروف والناس بسرعة، قد تغير رأيك وتتبدل الأجواء لمصلحتك، تتوضح الأمور أمامك وتصبح أكثر ايجابية، عالج الثغرات بدون غضب او انتفاضة وكن حذر حتى لا تتعرض للغش ويحاول تضليلك

الجدي: ثقة بالنفس وتفاؤل، نهارك يتحدث عن دعم يأتيك ويطمئنك، تتبدل العادات والتوجهات، يعدك القمر ببرج الحوت بعلاقة مميزة وغرامية، مفاجآت تولد في قلبك الفرح، حركة تواصل ولقاءات، أخوة وأخوات وبعض المشاريع الجديدة التي تبصر النور وتأخذ حجم أكبر في الأيام القادمة، جوك جيد

الدلو: كن متأنيا وكل ما تسمع أو تقرأ قد يكون مصدر أخبار مخطئ أو مغرض، اليوم أخبار تخص الأمور المالية، دعم يأتيك ويطمئنك، تتبدل العادات ، علاقات مميزة، مفاجآت، نهارك يتحدث عن علاقة مع المحيط تجد لها حلا، مكاسب أو هدايا

الحوت:طلب تفكير يتعلق بأحد الأبناء أو الأشقاء تريد أن يكون كل شيء واضح ف حياتك العاطفية، تود المصارحة بسبب القمر ببرجك تغتنم فرصة لفتح حوار متحفظ إزاءه، حان الوقت لتفكر بحياتك ومجراها، تحدد الطريق، مرتبط بقرارات تجنب المآزق، حظ في مجال غالي على قلبك