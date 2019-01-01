مسبار "هايابوسا – 2" بعد زيارة كويكب ريوغو يعود إلى الأرض

جهينة نيوز:

قام مسبار "هايابوسا – 2" الياباني الثلاثاء 3 ديسمبر بتشغيل محركه الأيوني ليبدأ مرحلته الرئيسية للعودة إلى الأرض. وذلك بعد أن جمع عينات من سطح كويكب "ريوغو".

وكان "هايابوسا – 2" قد بدأ في الابتعاد التدريجي عن الكويكب في نوفمبر الماضي بواسطة محرك مساعد. ويتوجب عليه الآن قبل أن يعود إلى الأرض أن يقوم بدورة واحدة حول الشمس حيث سيقطع طريقا بطول 800 مليون كيلومتر.

واستغرقت بعثة مسبار "هايابوسا – 2" عاما ونصف العام. أما طريق الإياب فسيستغرق عاما كاملا وإنه يحمل على متنه عينات من تربة "كويكب "ريوغو". وعند دخوله مدار الأرض في ديسمبر عام 2020 سيُسقط على سطحها كبسولة بعينات تربة "ريوغو".

يذكر أن مسبار "هايابوسا – 2" هبط منذ يونيو عام 2018 مرتين على سطح الكويكب وقصفه بقذيفة نحاسية ليخلق حفرة على سطحه، ثم جمع فيها عينات من التربة.

ويرى العلماء اليابانيون أن عينات تربة الكويكب التي سينقلها "هايابوسا – 2" إلى الأرض لها قيمة علمية بالغة لإدراك كيفية تشكل منظومتنا الشمسية.