إلغاء حظر على صادرات مركبات مدرعة ألمانية للسعودية فرض بعد مقتل خاشقجي

جهينة نيوز:

ألغى القضاء الألماني حظرا فعليا على صادرات أسلحة من شركة "Rheinmetall" إلى السعودية، تم فرضه في إطار قرار وقف المبيعات العسكرية للمملكة بعد مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

وأصدرت إحدى المحاكم الألمانية، اليوم الثلاثاء، حسبما نقلته وكالة "رويترز"، قرارا نص على إلغاء حظر على توريد مدرعات عسكرية للشركة إلى السعودية بسبب ما وصفته بعدم اتباع سلطات ألمانيا الإجراءات المناسبة عند سحب تصريح سبق إصداره ويسمح ببيع 110 مركبات، وتم إرسال 20 منها بالفعل بنهاية أكتوبر الماضي.

وأكد مصدر قضائي مطلع لـ "رويترز" أن الشركة التي تم النظر في قضيتها هي "Rheinmetall".

وقالت المحكمة، وفق الوكالة، إن طريقة إلغاء رخصة التصدير أشارت إلى أن السلطات كانت تحاول تفادي الأضطرار لدفع تعويض، بينما بإمكان الحكومة الألمانية الطعن في الحكم.

وأعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية، يوم 19 نوفمبر 2018، أن حكومة البلاد فرضت حظرا على مبيعات الأسلحة للسعودية في المستقبل، كما أوقفت بالكامل تطبيق كل التراخيص التي تم تقديمها إلى الشركات والمؤسسات لتوريد الأسلحة إلى المملكة.

وجاء هذا القرار على خلفية مقتل خاشقجي، الصحفي السعودي المعروف بانتقاداته للقيادة السعودية، خاصة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، يوم 2 أكتوبر 2018 داخل قنصلية بلاده في اسطنبول على يد فريق سعودي خاص.