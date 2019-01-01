كيان العدو: بدء توريد الغاز الطبيعي إلى مصر والأردن قريبا

جهينة نيوز:

أعلن وزير الطاقة في كيان العدو الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، عن بدء تدفق الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان، الأكبر في اراضي فلسطين المحتلة والواقع على البحر المتوسط، في غضون أسبوعين، تمهيدا لتصديره للأردن ومصر.

وقال شتاينتس، في تصريح أدلى به، اليوم الثلاثاء، خلال مشاركته في "مؤتمر طاقة وأعمال (إسرائيل)" بمدينة رمات غان، إن تصدير الغاز إلى مصر والأردن سيبدأ بعد وقت قصير من انطلاق عملية تدفقه إلى الحقل في غضون أسبوعين.

وأضاف وزير الطاقة في كيان العدو الإسرائيلي: "على الرغم من اعتراضات بعض المختصين بالبيئة، فإنه لا يوجد ما يمنع (إسرائيل) من تصدير الغاز إلى أوروبا".

من جانبه، أكد نائب رئيس شركة "Noble Energy" الأمريكية التي تتخذ من ولاية تكساس مقرا لها وتعد شريكا رئيسا في مشروع ليفياثان، بنيامين زومر، هذا الإعلان، موضحا: "قبل نهاية العام سنبدأ بتزويد السوق المحلية، وبعد مرور بضعة أسابيع من ذلك سنبدأ بالتصدير إلى مصر والأردن".