بخصوص الجزيرة العائمة في غزة ... تيسير خالد يحذر من السقوط في الوهم

جهينة نيوز:

حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد من السقوط في الوهم وشراء الاكاذيب التي يروج لها كل من وزير الجيش في حكومة الاحتلال نفتالي بينيت ووزير الخارجية اسرائيل كاتس بشأن بناء جزيرة عائمة او ميناء بحري قبالة سواحل قطاع غزة فضلا عن مطار دولي في القطاع لتحسين اوضاعه المعيشية وتمكينه من الانفتاح على العالم .

وأضاف خالد في تصريح له اليوم الثلاثاء : إن دولة تقوم بتدمير المطار الفلسطيني الوحيد في قطاع غزة عام 2001 وتعطل إعادة بنائه وتشغيله على امتداد كل السنوات وتمنع الصيادين من تجاوز حدود اميال بحرية محدودة في المياه الاقليمية الفلسطينية وتفرض على قطاع غزة الصابر الصامد عقوبات جماعية وحصارا اقتصاديا بأدوات وأساليب وحشية منذ العام 2007 لا يمكن ان تتغير بهذه البساطة وتبدأ البحث عن حلول تخفف عن ابناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة معاناتهم اليومية .

وتابع : لقد سبق لبعض قيادات حركة حماس أن عاشت الوهم واشترت من وسيط الرباعية الدولية توني بلير عام 2006 بضاعة فاسدة ومثلها من اليستر كروك ، الضابط السابق في الاستخبارات البريطانية واعتقدت أنهما سوف يرفعان لها الكستناء من النار بالاعتراف بها شريكا سياسيا في البحث عن حلول للصراع في المنطقة من عدد من الدول الاوروبية بما فيها بريطانيا ، ومن الحماقة السقوط ثانية في الوهم والسقوط في فخ المناورات السياسية لبعض الاوساط في حكومة تل أبيب أمثال اسرائيل كاتس ونفتالي بينيت .

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