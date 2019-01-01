ايران لها مطلب واحد … ريابكوف: فات أوان الحفاظ على خطة العمل الشاملة

جهينة نيوز:

أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، أن أطراف خطة العمل الشاملة حول البرنامج النووي الإيراني يحاولون قدر الإمكان الحفاظ عليها، لكن أعتقد أن "الأوان قد فات".

وقال ريابكوف، اليوم الثلاثاء، في مقابلة مع مركز التحليل الروسي "بير-سنتر": "أتمنى الأفضل. لكن، بشكل عام، أعتقد أن الأوان قد فات. ربما سيحدث شيء آخر بمرور الوقت. لكنه سيكون شيئا مختلفا".

وأكد ريابكوف، أن الأطراف تحاول "الحفاظ، قدر الإمكان، على الاتفاقيات القائمة ،" لأنها أثبتت "فعاليتها".

وتابع ريابكوف: "لم يكن هناك أي خلل، كل شيء كان يعمل. ولكن بعد ذلك، اتضح أن الظروف المحيطة قوية جدًا لدرجة أنه لا يوجد الآن يقين ما إذا كان من الممكن الحفاظ على خطة العمل الشاملة".

وفي سياق متصل، قال عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية الإيرانية، إن بلاده في حال إلغاء العقوبات عليها ستعود إلى الالتزام بالتعهدات المدرجة في الاتفاق النووي.

وتابع عراقجي في لقائه اليوم الثلاثاء، بطوكيو مع وزير خارجية اليابان، توشي ميتسوموتغي: "لا نسعى وراء الانسحاب من الاتفاق النووي، وإنما قررنا خفض التزاماتنا بعد مرور عام على صبرنا والتأكد من عدم تنفيذ التعهدات من جانب الدول الأوروبية"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأشار عراقجي إلى أن "منطقة الشرق الأوسط تمر بظروف حساسة، ما يستدعي التعاون من أجل تخفيض التوترات فيها أكثر من أي وقت مضى".