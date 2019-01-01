قناة عبرية تكشف اسماء الدولة العربية التي تفاوض كيان العدو لمعاهدة عدم الاعتداء

جهينة نيوز:

ذكرت قناة عبرية أن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من 4 دول عربية لا تقيم علاقات دبلوماسية مع كيان العدو الاسرائيلي، بحث عقد اتفاق جديد مع كيان الاحتلال.

و قالت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم، الثلاثاء، أن الإدارة الأمريكية توجهت إلى أربع دول عربية هي الإمارات والبحرين وسلطنة عمان والمغرب، بطلب يقضي توقيع اتفاقية عدم اعتداء بينها و(إسرائيل).

ورأت القناة العبرية أن البيت الأبيض تحدث مع سفراء الدول الأربع، بهدف التوصل لاتفاق جديد مع (إسرائيل)، يكون نواة جيدة للتطبيع الكامل مع تل أبيب، فيما أجاب الدبلوماسيون بأنهم سيعودون سريعا بالرد - دون رد نهائي - على حد قول القناة.

و كان ذكر وزير خارجية العدو الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، يوم امس أن وفدا من كيان الاحتلال الإسرائيلي يجري حاليا محادثات في الولايات المتحدة حول توقيع اتفاقات مع دول الخليج لإنهاء النزاع بين الطرفين.

وقال كاتس، في مقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين: "أحضر حاليا منتدى إسرائيليا أمريكيا في واشنطن لبحث دفع اتفاقات عدم اعتداء مع دول الخليج إلى الأمام".

وأكد وزير خارجية العدو الإسرائيلي، يوم 6 أكتوبر الماضي، أنه تقدم بمبادرة واسعة لدول الخليج العربية لإبرام اتفاقات ثنائية مع (إسرائيل) وإنهاء النزاع بين الطرفين للتركيز على مواجهة إيران.