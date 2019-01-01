قصف صاروخي يستهدف قاعدة امريكية في العراق

جهينة نيوز:

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الثلاثاء، تعرض قاعدة عسكرية تضم قوات ومستشارين أمريكيين، لقصف صاروخي، في الأنبار، غربي البلاد.

وأوضحت الخلية، في بيان صدر مساء اليوم، أن خمسة صواريخ سقطت داخل قاعدة عين الأسد، في محافظة الأنبار، دون خسائر تذكر.

وألمحت خلية الإعلام الأمني العراقي، في ختام بيانها، إلى مزيد من التفاصيل تعلن لاحقا.

وتتمركز القوات الأمريكية مع المستشارين، في قاعدة "عين الأسد" الجوية التي تعتبر ثاني أكبر القواعد الجوية في العراق، بعد قاعدة "بلد" في صلاح الدين، شمال بغداد.

وتتواجد القوات الأمريكية منذ سنوات، في عدة قواعد عسكرية، وجوية عراقية بمحافظات الأنبار، وصلاح الدين، ونينوى، والعاصمة بغداد، ضمن التحالف الدولي المزعوم، وفقا للاتفاقية الأمنية بين العراق، والولايات المتحدة الأمريكية.