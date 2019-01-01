ماكرون: القوات التركية تتعاون مع إرهابيين على صلة بـ (داعش)

جهينة نيوز:

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن قوات النظام التركي تتعاون مع إرهابيين مرتبطين بتنظيم “داعش” في عدوانها على الأراضي السورية.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب في لندن قبيل انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي “ناتو” نقلته وكالة فرانس برس “عندما أنظر إلى تركيا أرى أنها تعمل أحيانا مع مقاتلين على صلة بتنظيم “داعش” الإرهابي” داعيا النظام التركي إلى تقديم توضيحات حول ذلك خلال قمة الحلف.

ويشير مراقبون إلى أن تصريحات ماكرون الذي دعمت بلاده منذ بداية الأزمة في سورية الإرهابيين فيها وأسهمت بتمددهم وتبرير جرائمهم محاولة لتبادل الادوار والمصالح مع داعمي الإرهاب بمن فيهم الولايات المتحدة وبريطانيا والنظام التركي.

من جهة أخرى شدد ماكرون على تمسكه بوصف حلف شمال الأطلسي بأنه في “حالة موت دماغي” وقال “أنا متمسك بتلك التصريحات” التي اعتبرها ترامب “مهينة جدا” للحلف.

وكان ماكرون أكد في مقابلة مع مجلة ذي إيكونومست البريطانية الشهر الماضي أنه لم يعد بإمكان دول أوروبا الاعتماد على الولايات المتحدة للدفاع عن نفسها معتبرا أن حلف “الناتو” بات في حالة “موت دماغي”.