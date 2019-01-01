بكل صلافة .. ترامب: النفط السوري في أيدينا وسنفعل به ما نشاء!

جهينة نيوز:

بكل صلافة أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وضعت النفط في سوريا تحت سيطرتها وبات بمقدورها التصرف به كما تشاء, متجاهلا كل القوانين و الاعراف الدولية و الامريكية.

وبعد لقاء جمعه مع الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، في لندن، على أبواب افتتاح أعمال قمة حلف شمال الأطلسي في العاصمة البريطانية، قال ترامب: "لقد حاول داعش حفظ سيطرته على النفط، أما الآن فأصبحنا نحن الذين نسيطر عليه بشكل كامل. وأقول بكل صراحة إننا نتمتع في هذا الشأن بدعم عدد كبير من الناس المختلفين. وفي حقيقة الأمر، لم يبق في هذه الأراضي (السورية) من عسكريينا سوى من يحمون النفط. النفط في أيدينا ويمكننا أن نفعل به ما نشاء".

و يذكر ان النفط السوري يتم سرقته و تهريبه للشركات الامريكية في تركيا منذ سيطر عليه تنظيم داعش الارهابي ولاحقاً قوات الاحتلال الامريكي.