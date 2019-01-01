ترامب يقترح زيادة الحد الأدنى للإنفاق على الدفاع في حلف الناتو إلى 4%

جهينة نيوز:

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء، إلى رفع الحد الأدنى للإنفاق الدفاعي في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مقترحا مضاعفة النسبة لتصبح 4 بدلا من 2 بالمئة حاليا. وقال ترامب، في مؤتمر صحافي مشترك مع أمين عام الحلف، ينس ستولتنبرغ في لندن، قبيل انعقاد قمة الحلف، “علينا أن نسأل ما الذي سيحصل للمستحقات التي تتراكم على الدول التي لا تفي بالحد المتفق عليه من النفقات على الدفاع وهو 2 بالمئة”. وأضاف “أعتقد أنه يجب رفع الحد الأدنى إلى 4 بالمئة لأن المستوى الحالي قليل جدا”.

وأعلن ستولتنبرغ، الشهر الماضي، أن الحلف وافق على صيغة جديدة لحساب المساهمات في الميزانية العامة، والتي بموجبها ستخفض الولايات المتحدة من مساهمتها، في حين أن ألمانيا ستزيدها، بحيث يدفع البلدان حوالي 16 بالمئة من ميزانية الناتو، ويتم توزيع الباقي بين الحلفاء الآخرين. وأفادت قناة الـ”سي ان ان” في وقت سابق، نقلاً عن عدد من المسؤولين الأميركيين، بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اتخذت خطوات لتخفيض مساهمتها في الميزانية العامة للناتو. وقبل ذلك، ساهمت الولايات المتحدة بحوالي 22 بالمئة من التمويل المباشر لحلف الناتو.

هذا وانتقد رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب مرارا حلف الناتو، وحث الدول الأعضاء بالتحالف على “دفع المزيد من اجل سلامتهم حيث أن الولايات المتحدة تقدم نصيب الأسد من ميزانية الناتو”، بحسب ترامب. هذا وتعقد قمة قادة “الناتو” في 3-4 كانون الأول/ديسمبر 2019، بالعاصمة البريطانية لندن. وسيتم التركيز خلال القمة على آلية تحسين جاهزية قوات الحلف القتالية.

سبوتنك