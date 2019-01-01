إيران: تفكيك شبكة تخريبية كانت تخطط لافتعال أعمال شغب

جهينة نيوز:

أعلنت قوات الأمن الإيرانية اليوم عن تفكيك شبكة تخريب كانت تخطط لافتعال أعمال شغب في جامعة طهران ومدن إيرانية أخرى.

ونقلت وكالة مهر للأنباء عن وزارة الأمن قولها في بيان على موقعها إن “قوات الأمن تمكنت في عملية نوعية من اعتقال عناصر رئيسية في شبكة تخريب معادية للثورة بعد رصد خططهم لافتعال أعمال شغب واشتباكات بالتزامن مع يوم “الطالب الجامعي” في السابع من كانون الأول الحالي في جامعة طهران والمدن الأخرى”.

إلى ذلك أكد المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران غلام حسين اسماعيلي أن الاعتقالات التي جرت خلال الأزمة الاخيرة جرت بالحد الأدنى مشيرا إلى أن ما مجموعه 300 شخص اعتقلوا في طهران وسيحال من شارك منهم في أعمال التخريب إلى القضاء ويطلق سراح الباقين في أسرع وقت.

وأضاف اسماعيلي إن “القضاء يفرق بين المتظاهرين الذين أعربوا عن مخاوفهم من تداعيات ارتفاع أسعار البنزين وبين اولئك الذين استغلوا الظروف للقيام بأعمال الشغب والتخريب” لافتا إلى أن “عمليات تدمير الممتلكات العامة والسرقة وقتل عدد من عناصر قوى الأمن والمدنيين الأبرياء كانت من فعل مخربين مندسين يرتبط بعضهم بالخارج ويتلقى توجيهات من أجهزة استخبارات أجنبية”.