استشهاد طفل وجرح مدنيين آخرين جراء سقوط قذيفة أطلقها إرهابيون على منزلهم بريف حلب

الثلاثاء, 3 كانون الأول 2019 الساعة 17:11 | شؤون محلية, أخبار محلية

استشهاد طفل وجرح مدنيين آخرين جراء سقوط قذيفة أطلقها إرهابيون على منزلهم بريف حلب

جهينة نيوز:

استشهد طفل وأصيبت والدته وشقيقاه بجروح نتيجة اعتداء المجموعات الإرهابية بقذيفة صاروخية على بلدة الوضيحي بريف حلب الجنوبي.

وذكر مصدر في قيادة شرطة حلب أن المجموعات الإرهابية اعتدت بعد ظهر اليوم بقذيفة صاروخية على بلدة الوضيحي بالريف الجنوبي ما أدى إلى استشهاد طفل وجرح والدته وشقيقيه ووقوع أضرار مادية في منزلهم.

و تم نقل الجرحى إلى مشفى الجامعة لتقديم الإسعافات والعلاج الطبي اللازم لهم.

وتنتشر في الريف الغربي والجنوبي الغربي لمحافظة حلب مجموعات إرهابية تعتدي على الأحياء السكنية في المدينة والقرى والبلدات الآمنة المجاورة ما يتسبب بارتقاء شهداء ووقوع جرحى بين المدنيين.


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