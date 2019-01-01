إصابة باحث في مختبر بفيروس قاتل عن طريق قرد.!؟

الثلاثاء, 3 كانون الأول 2019 الساعة 16:29 | منوعات, منوعات

إصابة باحث في مختبر بفيروس قاتل عن طريق قرد.!؟

جهينة نيوز:

قال مسؤولون إن القرد أصاب باحثا في اليابان بفيروس «هربس ب» القاتل، ليصيبه بالتهاب نادر في الدماغ هو الأول من نوعه في البلاد.

وأوردت صحيفة «ديلي ميرور» أن الباحث الذي لم يكشف عن اسمه، في حالة حرجة الآن، بعد معاناته من الصداع والحمى.

وكان الباحث يستخدم قرود المكاك لإجراء البحوث، لصالح شركة أدوية قبل تعرّضه للالتهاب،

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها الإبلاغ عن حالة إصابة بشرية بفيروس «هربس ب» في اليابان، فيما وقعت 50 حالة في جميع أنحاء العالم خلال 88 عامًا.

وأصيب معظم هؤلاء الأشخاص بعد تعرضهم للعض أو الخدش من قرد، ففي عام 1997، توفيت باحثة من الفيروس ذاته بعد أن تسرّب سائل جسدي من قرد مصاب إلى عينيها.

ومن بين 50 شخصًا أصيب بالفيروس النادر منذ عام 1932، توفي 21، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

 


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