تولين البكري تهدد بفضح إحدى شركات الانتاج

جهينة نيوز:

غردت الفنانة تولين البكري على حسابها في تويتر تغريدة أوضحت من خلالها تعرضها للنصب والاحتيال من قبل أحد شركات الانتاج التي لم تعطها حقها إزاء عمل قدمته

وكتبت في تغريدتها" قريبا جدا بالصوت والصورة رح تتوضح كل الحقايق.ورح احكي عالهوا مباشرة عن شركة انتاج أكلت حقي وعاملتني معاملة مابتليق بفنان..بيكفي بقا أكل رزق العالم يامحدثي النعم لأنو الدنيه دولاب وبكرا إذا ما طلعت فيكم بتطلع بصحة ولادكم"

تولين لم توضح في تغريدتها من هي الشركة التي لم تعطها أجرها ولم تبين ما هو العمل الذي قدمته ولم تنل عليه أجرها