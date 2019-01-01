صفاء سلطان تغيب عن افتتاح فيلمها" درب السما" في حين حضرت افتتاحا لفيلم سبقه بأيام

جهينة نيوز:

غابت الفنانة صفاء سلطان عن افتتاح فيلم درب السما الذي أدخلها إلى عالم السينما من أوسع أبوابها وأدت فيه تجربتها السينمائية الاولى من إخراج جود سعيد وبطولة أيمن زيدان ومحمد الاحمد

مخرج الفيلم جود سعيد برر غياب أبطال الفيلم عن الافتتاح والتواجد مع جمهورهم بانشغالهم بالتصوير ولكن صفاء سلطان سبق لها أن حضرت فيلما سبق افتتاحه فيلم درب السما وكانت مع الجمهور

وكتبت على حسابها في انستغرام بعد عرض الفيلم " من التجارب الصعبه والممتعه في حياتي الفنيه .. فيلم درب السماء تعلمت كتير أشياء جديده ماكنت بعرفها!!! واتعرفت على أشخاص صاروا جزء من حياتي وذاكرتي شكراً لهي التجربه يلي علمتني كتير وكتير من أمور الحياه يلي كنت بجهلها ويلي تعلمت منها وبحبكن كتير لكل حدا عرفته بهالتجربه"

فيلم درب السما دراما اجتماعية ممزوجة بالكوميديا السوداء، يروي حكاية عائلة سورية تهجرت لعدة مرات من مكان إقامتها، ويغوص الشريط بنتائج الحرب السورية على مصير هذه الأسرة ومدى تأثيرها على مستقبل أفرادها بعدة مستويات واستمر تصويره ثلاث سنوات وكتب بثلاث نسخ اخرها كتبها جود سعيد ونال ثلاث جوائز من مهرجان الاسكندرية