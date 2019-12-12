وزارة التجارة الداخلية تصدر قائمة بأسعار عدد من المواد والسلع الأساسية

جهينة نيوز:

حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أسعار عدد من المواد والسلع الأساسية المخصصة للبيع للمستهلكين بالمفرق.

وجاء في النشرة التي تلقت سانا نسخة منها اليوم أن سعر مبيع كيلو السكر 350 ليرة سورية و375 ليرة للمعبأ وكيلو الرز الصيني “حبة مصرية” 400 ليرة و425 ليرة للمعبأ وكيلو الرز التايلندي “515” ليرة و”540″ ليرة للمعبأ.

وبحسب النشرة حدد مبيع سعر ليتر زيت نباتي “دوار الشمس” 950 ليرة معبأ وكيلو السمن النباتي 875 ليرة معبأ وكيلو الشاي بيكو فرط 3800 ليرة والسوبر بيكو فرط 5000 ليرة وكيلو الدقيق 315 ليرة و 325 ليرة للمعبأ.

وشددت الوزارة على أن هذه الأسعار حد أقصى لا يمكن تجاوزه ويتوجب على كافة حلقات الوساطة التجارية تداول الفواتير التجارية طبقا للأسعار المحددة ابتداء من اليوم لغاية 12-12-2019 مؤكدة أن مخالفي أسعار النشرة سيخضون للعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 14 لعام 2015.