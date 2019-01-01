استقالة رئيس وزراء فنلندا من منصبه

جهينة نيوز:

أعلن رئيس الوزراء الفنلندي أنتي رينيه، اليوم الثلاثاء، استقالته من منصبه، وذلك على خلفية النزاع داخل الائتلاف الحكومي الذي يقوده.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أنه لا يوجد أي توقعات بشأن إجراء انتخابات مبكرة.

وكانت حكومة رينيه قد تعرضت لانتقادات واسعة مؤخرا بسبب طريقة تعاطيها مع إضراب دام لمدة أسبوعين نظمه عمال خدمة البريد الحكومية الفنلندية، احتجاجا على الأجور، وباءت كل محاولات تسوية هذا النزاع بالفشل؛ ما دفع عمال النقل في البلاد إلى إعلان دعمهم لعمال البريد عبر تنظيم إضراب تضامني معهم