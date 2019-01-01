تركيا: لدينا الحق الكامل في انتقاد الناتو سياسياً وعسكرياً

جهينة نيوز:

رفضت تركيا، اليوم الثلاثاء، اتهامها بابتزاز حلف الناتو عن طريق عرقلة خطته بشأن دول البلطيق وبولندا، ما لم تتلق الأولى الدعم ضد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية وإدراجهم في "قائمة الإرهاب".

ووفقًا لصحيفة "جارديان" البريطانية، قال مسؤولون بالحكومة التركية إن "الناتو مؤسسة تتمتع فيها تركيا بحق النقض الكامل "الفيتو"، سياسيًا وعسكريًا"، مضيفين أن هذه التصريحات غير مقبولة.

وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حلف الناتو، بمنع خطة دفاعه عن دول البلطيق وبولندا، حتى يعترف بأن الأكراد إرهابيون، وقبل مغادرته أنقرة للتوجه إلى لندن لحضور قمة الناتو، كرر تصريحه مجددا قائلا: "إذا لم يعترف أصدقاؤنا في الناتو بأن وحدات الأكراد منظمات إرهابية.. سنقف ضد أي خطوة تتبع الناتو".

وأضاف أردوغان أن التهديدات التي تواجه العالم اليوم تفرض على حلف الناتو تحديث نفسه.

ووفقًا للصحيفة البريطانية، من المتوقع أن يشكو أردوغان، خلال القمة، الزعماء الأوروبيين، الذي يصفهم بأنهم تركوا تركيا وحدها في معركتها ضد وحدات حماية الشعب الكردية.

وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، قال اليوم الثلاثاء، إنه يجب على تركيا عدم ابتزاز حلف شمال الأطلسي "الناتو" وعرقلة خططه بشأن دول البلطيق وبولندا، في مقابل تصنيف مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية في قائمة الإرهاب.

وأوضح إسبر في بيان له: "نطالب تركيا بعدم عرقلة خطة حلف شمال الأطلسي (الناتو) حول دول البلطيق وبولندا، ونؤكد على أن التعاون يأتي في المقام الأول