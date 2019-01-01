العقاري سيمنح المحامين قروضاً تصل إلى 100مليون ليرة

جهينة نيوز:

كشف نقيب محامي سورية الفراس فارس أنه خلال يومين سوف يتم توقيع مذكرة تفاهم مع المصرف العقاري لمنح قروض للمحامين ستكون قيمة القرض لشركات المحاماة حتى 100 مليون ليرة بينما يمكن أن يصل للمحامي الفرد إلى 50 مليوناً، موضحاً أنها ستكون ميسرة ومن المتوقع أن تصل مهلة السداد حتى 10 سنوات.

وأوضح فارس في تصريح لصحيفة الوطن السورية، أن منح القروض ستفتح المجال للمحامين المتضررين لإعادة فتح مكاتبهم، مشيراً إلى أن منحها سيكون بناء على توصية من النقابة بعد استكمال الأوراق المطلوبة.

وأكد فارس أن المصرف أبدى استعداده لتمويل مشاريع النقابة وبسقف مرتفع وفق ضمانات، مشيراً إلى أن المصرف وعد بوضع الصرافات العقارية في أماكن وجود المحامين باعتبار أن هناك صرافات جديدة سوف يتم تركيبها في دمشق.

وكشف فارس أن النقابة تعمل على تأمين صحي جديد للمحامين وهناك العديد من الخيارات للنقابة منها وجود شركات صناديق إسعاف وهناك إدارة ذاتية للنقابة، لافتاً إلى أنه يتم دراسة الأفضل لتطبيقه ويتم العمل فيه.

وأكد فارس أنه تم الاتفاق مع وزارة العدل على تشكيل اللجان الخاصة لحل مشاكل التقاضي التي من الممكن أن تحدث بين المحامين والقضاة بالسرعة الممكنة، مبيناً أن وزير العدل سوف يصدر قرار تشكيلها في المحافظات بعد الاتفاق عليها وهي مكونة من المحامي العام ومستشارين وعضوين من مجلس النقابة في كل محافظة.