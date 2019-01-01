الجيش السوري ينشر قواته في عامودا على الشريط الحدودي مع تركيا

جهينة نيوز:

بعد استكمال انتشارها في صوامع العالية بريف مدينة رأس العين بريف الحسكة، انتشرت وحدات من الجيش السوري إلى جانب القوات الروسية في بلدة عامودا عند الشريط الحدودي مع تركيا.

وذكر «المرصد المعارض» ان الانتشار تم بعد انسحاب قوات الاحتلال التركي والمرتزقة الإرهابيين الموالين لها إلى شمال المنطقة وفقاً لاتفاق روسي– تركي.

وسيخضع الطريق الدولي لإدارة قوات الجيش وقوات الشرطة العسكرية الروسية، حسب «المرصد» الذي ذكر أن قوات الجيش تتقدم في ريف تل تمر.

وأول من أمس، وسعت وحدات الجيش، نقاط انتشارها على الطريق الدولية الحسكة-حلب ودخلت قرى السوسة الغربية والسويفة والنجودية وصوامع حبوب العالية وسط ترحيب من الأهالي.