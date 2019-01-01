الصين تحرز تقدماً في الوقاية من الإيدز وعلاجه

جهينة نيوز:

ذكرت لجنة الصحة الوطنية أن الصين أحرزت تقدما في الوقاية من الإيدز وعلاجه ونجحت في الحفاظ علي معدل انتشاره عند مستوي منخفض.

وقالت اللجنة في حسابها الرسمي على "ويتشات" تطبيق التواصل الاجتماعي الصيني، إن انتقال الإيدز عن طريق الدم تم ايقافه بشكل أساسي، وانتقال العدوى من خلال استخدام المخدرات عن طريق الحقن الوريدي وانتقال العدوى من الأم إلى الطفل قد تم كبحه بصورة فعالة.

وذكرت اللجنة أن الصين لديها 958 ألف شخص مصاب بفيروس نقص المناعة/الإيدز بنهاية أكتوبر، مع تسجيل 131 ألف حالة إصابة جديدة في الأشهر العشرة الأولي من العام الحالي.

واتخذت اللجنة إجراءات لمكافحة انتقال العدوى عن طريق الاتصال الجنسي، الطريقة الرئيسية للإنتشار في الصين حاليا، والقضاء علي انتقال العدوى من الأم إلى الطفل.

وتم تحديد المناطق ذات معدلات الانتشار المرتفعة نسبيا والمناطق شديدة الفقر فضلا عن الشباب والطلاب، كأولويات للعمل، حسبما أوضحت اللجنة.

وتعهدت اللجنة بتعزيز العمل الدعائي والتثقيفي لرفع الوعي الشخصي بالمسؤوليات الصحية وتعزيز مكافحة انتهاكات القانون والجرائم المتصلة بانتقال الإيدز، ضمن تدابير الوقاية والعلاج الأخرى.