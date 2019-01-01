الفنان المصري هيثم زكي تعرض للسرقة بعد وفاته.!؟

الثلاثاء, 3 كانون الأول 2019 الساعة 09:48 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

الفنان المصري هيثم زكي تعرض للسرقة بعد وفاته.!؟

جهينة نيوز:

في مفاجأة صادمة أعلن محامي رامي عز الدين الوريث الشرعي للفنان المصري ​هيثم أحمد زكي​، بلال عبد الغني، خلال دراسته قضية تسليم الميراث الى موكله وهو اختفاء سيارتين مملوكتين للفنان الراحل الأولى.

ووفقا لوسائل إعلام مصرية ، قال محامي الوريث الشرعي إنه اكتشف أمر اختفاء السيارتين أثناء تسليم الميراث الشرعي لافتا إلى أن السيارة الاولى اختفت منذ 3 سنوات ولكن الثانية بعد وفاة الفنان الراحل وقد علم المحامي أن خادمة الفنان استولت على السيارة الثانية بعد الوفاة. وتداولت بعض الأنباء حول تواجد السيارة الاخرى بقسم الدقي في حجز العربيات المسروقة منذ 3 سنوات وحول هذا الأمر أكد المحامي أنه سيتجه لقسم الشرطة للاستعلام عنها.


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