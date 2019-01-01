أبراج الثلاثاء 3 كانون أول مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ٣/ ١٢: لديه تذوق يحب الابداع والابتكار، يرفض الاحلام، يكره البطالة، انسان سوي غير اناني، منطقي ينشد العدل والنظام، يبحث الامر ويغوص في بحوره حتى يصل لنتيجة، قضية شخصية مهمة تجد لها حل وتحقق انجاز تشعر بالهناء والاستقرار، قدراتك الفكرية اكثر قوة وفاعلية، مباراة او تتقديم حجج لازمة لك لتدافع عن حق، مسؤوليات تفرض عليك عمل لانك تحتاج فيه للحكمة والصبر، تحقق امنية وفرص مهنية وتحضر ملفاتك، حركة وسفر وتطور مهم لصالحك في ٢٠٢٠

الحمل: تجنب الاوهام والابتعاد عن الواقع، عليك وضع استراتيجيات وخاصة، يوم متطلب يسبب لك الارتباك، تمرر بعض الواقف دون اعتراض، اجل كل الاجراءات لأن القمر بالحوت

الثور: تتاح لك فرصة مهمة لتحقيق بعض المشاريع، وتوظيف بعض الاوراق في مفاوضات واعدة، تتاح لك اليوم رؤية المشكلة عن كثب والقدرة على التعامل معها اذا كانت مخفية في السابق، قصة تظهر قدراتك على الانتاج، عزيمة غداء او عشاء وشعبية كبيرة لك

الجوزاء: فترة حاسمة على صعيد شخصي او في مجال العلاقات المهنية والعاطفية، استفد من هذه الفترة لتحديد مصيرك، التروي ضروري لانك قد تكون سريع الغضب والانفعال، تخبط معنوي، الحظوظ ما زالت مبتسمة لك وخاصة مع الغرباء

السرطان: يخف الضغط وتسير الامور بهدوء، تسافر بهدف مهني، اذا اردت التفاوض افعل ذلك، تتمحور اهتماماتك حول مشاربع وافكار تقودك للنجاح والتألق، ابحث عن تحقيق سعادة يؤمنها لك بعض المحيطين

الأسد: راهن على ايجاد حلول لمشاكل سابقة، تصويب للامور وخلق ديناميكية ايجابية في حياتك المهنية والشخصية، قد تعيش لحظات جيدة وقد تبحث بمسالة عائلية او مالية اليوم، مرافقة مريض، فاتورة واستحقاقات وتطلق مشروع وسط ظرف مميز وتستمد قوتك من المحيطين

العذراء: تزدهر حياتك العاطفية وتشعر بالسعادة من حولك، تلتزم بجديد، كن منتبه من الوعود غير الصادقة لانك تستعيد الابتسامة والتناغم مع الشركاء، احذر البلبلة في علاقاتك المهنية والشخصية، تتعرض للخداع والافتراء والعرقلة والتأجيل.

الميزان: استفد من اليوم، مناسب ليحمل لك حلول واجواء مناسبة للنجاح او الربح، تحتاج للتخلي وقد يصيبك بعض الخسارة لذلك اطلب مساعدة حتى تتخطى هذا اليوم، لكنك تدخل مرحلة جديدة، امر يخص الالتزامات في اكثر من مكان وتخلق اجواء درامية

العقرب: بامكانك ان تبادر او تراهن على شيء جديد اليوم لانك في هذه الفترة تحصد ما زرعت، سفر ومنافسة، تتغلب على العراقيل لان اليوم جيد للمبادرات وتدخل مرحلة يجب ان تخفف خلالها المغامرات، تجد قاسم مشترك مع الاحبة، اجتياز بعض العقبات لان الظرف يلائمك

القوس: تحتاج للتخلي عما يسبب لك الخسارة، كل ما تحتاجه اليوم يجب ان تتخطاه الآن لانك ضمن مربع القمر بالحوت مما يفرض عليك التزامات، تتحطم ارتباطاتك وتعول على اسس تخص العائلة، لذلك تدخل في مرحلة يجب ان تخفف خلالها المغامرات، وقد تواجه مشاكل ادارية مكلفة على الصعيد الشخصي

الجدي: عائدات من عمليات استثمارية، كن متأني بكل شيء وادرس تفاصيل الحركة، تتاح لك فرص جيدة متداخلة مع ظروف مهنية، تعيد احد المشاريع لنقطة الصفر كون اليوم فرصة للخروج من ورطة او من حالة انزوائية

الدلو: جديد ينعشك ويتعلق بعاطفة تجمعك مع اشخاص او بموعد يترك اثرا في نفسك، تخوض في قصص تتعلق باطلاق مشروع استثنائي مهني وفيه مال، الظرف طارئ اعتبارا من اليوم يفتح لك بداية جديدة او تتخلى عن القصص والمصروف، انتبه لمصروفك، هدايا من الطرف الثاني

الحوت: تفكر ببعض الحلول، الامر كان مكلف وهناك زعزعة لاوضاع سابقة، ربما تجد تسويات ومفاوضات اليوم، بوصول القمر لبرجك يؤثر على اجتياز العقبات، تذهب لموعد غرامي