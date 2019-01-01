وفد من كيان العدو الاسرائيلي يبحث في امريكا اتفاق عدم اعتداء مع دول الخليج

جهينة نيوز:

ذكر وزير خارجية العدو الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن وفدا من كيان الاحتلال الإسرائيلي يجري حاليا محادثات في الولايات المتحدة حول توقيع اتفاقات مع دول الخليج لإنهاء النزاع بين الطرفين.

وقال كاتس، في مقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين: "أحضر حاليا منتدى إسرائيليا أمريكيا في واشنطن لبحث دفع اتفاقات عدم اعتداء مع دول الخليج إلى الأمام".

وأكد وزير خارجية العدو الإسرائيلي، يوم 6 أكتوبر الماضي، أنه تقدم بمبادرة واسعة لدول الخليج العربية لإبرام اتفاقات ثنائية مع إسرائيل وإنهاء النزاع بين الطرفين للتركيز على مواجهة إيران.

وأكد كاتس، في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، صحة تقرير "القناة 12" العبرية بشأن الموضوع، قائلا: "في الآونة الأخيرة قدمت، بدعم الولايات المتحدة، مبادرة سياسية لتوقيع اتفاقيات عدم اعتداء مع الدول الخليجية".

وتأتي هذه المبادرة في الوقت الذي أكد فيه رئيس وزراء العدو الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مرارا سعيه إلى تشكيل تحالف مع "الدول المعتدلة" في اشارة الى حلفاء امريكا في المنطقة لمواجهة إيران، متحدثا بصورة متزايدة عن التوجه نحو التطبيع بين كيان العدو ودول الخليج.