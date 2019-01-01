بومبيو يعترف بلسانه ان الاحتجاجات في الشرق الاوسط تستهدف ايران

جهينة نيوز:

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الاثنين إن إيران هي العامل المشترك وراء الاحتجاجات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مشيرا إلى إن المتظاهرين في العراق ولبنان وإيران نفسها يعارضون النظام الديني, مما يشير الى ان هذه التظاهرات لا تستهدف الاصلاح الاقتصادي او مكافحة الفساد بل تستهدف حلفاء ايران.

وفيما أقر بومبيو بوجود أسباب محلية للاضطرابات التي اجتاحت الشرق الأوسط ومناطق أخرى، فقد وجه أصابع الاتهام إلى إيران التي تعتبرها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عدوها اللدود.

وقال بومبيو إن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي استقال "لأن الناس كانوا يطالبون بالحرية ولأن قوات الأمن قتلت عشرات الأشخاص. ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى النفوذ الإيراني".

وأضاف في جامعة لويزفيل "الشيء ذاته ينطبق على لبنان والاحتجاجات في بيروت".

وتابع " يريدون أن يخرج حزب الله من بلادهم ومن نظامهم الذي يمثل قوة عنيفة وقمعية".

و يذكر ان الاحتجاجات في لبنان اندلعت بعد فشل ترسيم الحدود المائية بين لبنان و كيان الاحتلال الاسرائيلي بوساطة امريكية بهدف السيطرة على حقول الغاز في المتوسط بينما اندلعت الاحتجاجات في العراق بعد فتح الحدود العراقية السورية.