صراخ طفلتها أيقظها من غيبوبتها

جهينة نيوز:

استيقظت امرأة تعيش في مدينة سان فرنسيسكو بالأرجنتين من غيبوبتها نتيجة صراخ طفلتها الجائعة حيث فاقت وبدأت ترضعها.

وتفيد صحيفة The Sun، بأن المواطنة الأرجنتينية ماريا لاورا فيريرا (42 سنة) أدخلت المستشفى بعد أن هاجمها لص عندما أوقفت دراجتها النارية، ما تسبب بسقوطها وارتطام رأسها بالأرض ودخولها في غيبوبة.

وبعد مضي شهر على غيبوبتها أبلغ الأطباء أقاربها بأنها قريبا ستفارق الحياة، ونصحوهم بالتبرع بأعضاء جسمها للمرضى المحتاجين. ولكن زوجها مارتن ديلغادو، أعلن أن زوجته سوف تفيق من غيبوبتها على الرغم من هذه التنبؤات المتشائمة.

وزار ديلغادو زوجته في المستشفى يوم 23 نوفمبر الماضي بصحبة ابنته الصغرى، التي بدأت تبكي كما تفعل دائما عندما تكون جائعة، وفجأة فتحت المرأة أزرار قميصها وأخرجت ثديها وبدأت ترضعها.

ويقول زوجها إن مشهد احتضان الأم لطفلتها المثير أبكى جميع من كان حاضرا، فقد احتضنتا كما كانتا تفعلان دائما قبل الحادث. ومع كل هذا بقيت المرأة في غيبوبتها ولا تستجيب لكلمات الأقارب. يقول الزوج "نأمل أن تسود العدالة، خاصة وأن ثلاثة أطفالما زالوا في انتظارها".

لينتا. رو