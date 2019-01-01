بوتين وشي يدشنان "قوة سيبيريا" لنقل الغاز الروسي إلى الصين

جهينة نيوز:

دشن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الصيني، شي جين بينغ، اليوم الاثنين، عبر جسر تلفزيوني، بدء ضخ الغاز الروسي إلى الصين عبر أنابيب "قوة سيبيريا".

واعتبر الرئيس بوتين المشروع حدثا مهما لسوق الطاقة العالمية وللشعبين الروسي والصيني.

من جانبه أعرب الرئيس الصيني عن سعادته بتدشين هذا المشروع، مؤكدا أن هذا المشروع الكبير هو شاهد على العلاقات الاستراتيجية والتعاون بين روسيا والصين.

وأعلن الكرملين، في وقت سابق أن الرئيسين سيدشنان "قوة سيبيريا" اليوم، عبر جسر تلفزيوني.

ويبلغ الطول الإجمالي لخط أنابيب "قوة سيبيريا" حوالي 3 آلاف كيلومتر، وسينقل خط الأنابيب الغاز من مركزي إنتاج الغاز في إيركوتسك وياقوتيا، إلى الشرق الأقصى الروسي والصين.

وقد وقعت الشركة الروسية "غازبروم" في نهاية مايو سنة 2014، مع شركة النفط الوطنية الصينية عقدا (شراء - بيع) لتوريد الغاز الروسي إلى الصين عبر الممر الشرقي، لمدة 30 عاما.

ونص العقد على توريد 38 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، ومن المفترض تغذية "الممر الشرقي" بالغاز الطبيعي الروسي من حقول إنتاج الغاز في مقاطعتي ياكوتسك وإركوتسك الروسيتين عبر خط أنابيب الغاز الجديد "قوة سيبيريا".

RT