النظام التركي يعتبر الناتو تحالف رادع و تدعو لبقائه

جهينة نيوز:

قالت وزارة الحرب التركية، اليوم الاثنين، إن حلف الناتو لا يزال تحالفا رادعا وقابلا للاستمرارية، مشيرة إلى نية الوزارة المشاركة في المناورات التي سيجريها الحلف العام المقبل.

وجاء في بيان وزارة الدفاع :"أنقرة تقوم بواجباتها على أكمل وجه في الدفاع عن القيم المشتركة التي تتقاسمها مع باقي حلفائها في الناتو .. لقد شاركنا في 23 مناورة للناتو من خلال ألفين و414 عسكريا، خلال عام 2019، ونخطط للمشاركة في المناورات التي ستجري العام المقبل. الناتو لا يزال تحالفا رادعا وقابلا للاستمرارية".

وفي ذات السياق قالت مصادر أمنية تركية: "نحن قوة رئيسية في الناتو ولا يمكن لأحد الجدال حول إسهاماتنا التي تجعلنا في الدائرة المركزية للحلف".