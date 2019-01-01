استشهاد أكثر من 9 مدنيين وإصابة 10 جراء اعتداء مرتزقة العدوان التركي على مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي

جهينة نيوز:

استشهد أكثر من 9 مدنيين وأصيب 10 آخرون بجروح جراء عدوان نفذته التنظيمات الإرهابية المدعومة من قوات الاحتلال التركي على مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي.

وأفادت مصادر محلية وإعلامية بأن قصفاً مدفعياً من قبل التنظيمات الإرهابية المرتبطة بقوات الاحتلال التركي استهدف مدينة تل رفعت خلال الساعات الماضية ما تسبب باستشهاد أكثر من 9 مدنيين معظمهم من النساء والأطفال وإصابة 10 آخرين بجروح متفاوتة إضافة إلى وقوع أضرار مادية بالبنى التحتية والمباني السكنية التي تم استهدافها.

ولفتت المصادر إلى أن عمليات القصف تزامنت مع خروج الطلاب من مدارسهم مشيرة إلى أن حصيلة الشهداء مرشحة للازدياد لوجود جرحى حالة بعضهم حرجة.

وتستهدف التنظيمات الإرهابية المنتشرة في مناطق عفرين واعزاز بريف حلب الشمالي بشكل متكرر مدينة تل رفعت بالقذائف والصواريخ الأمر الذي يؤدي إلى وقوع ضحايا وإصابات بين الأهالي.